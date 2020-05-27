VERGİ AFFI 2020 GELECEK Mİ?

2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe kondu. 2020 vergi affı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yeniden yapılandırma kapsamına tür olarak;- Her türlü vergi, resim ve harçlar,- Vergi cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,- Trafik Para Cezaları,- Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları,- Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları,- RTÜK İdari Para Cezaları- Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,- Öğrencilerin, YURT-KUR'a olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,- Ecrimisil borçları- Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi,- Belediyelere Su, atık su borçları, katı atık ücret borçları,- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,- Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,- Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları,- İSKİ, ASKİ su ve atık su bedelleri- TOBB üye aidatları- TÜRMOB üye aidatları- TESK üye aidatları girmektedir.