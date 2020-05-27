Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri no: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri no: 312), Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere, yürürlüğe girdi. Vergi indiriminden yararlanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş olmaları ve beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi şartı aranacak. Peki vergi borcu affı çıktı mı? Vergi cezası indirimi kaç para? Detaylar takvim.com.tr'de
VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İÇİN
Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri no: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri no: 312), Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere, yürürlüğe girdi. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), tebliğde belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.
İndirimden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz) olması gerekecek.Söz konusu süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz) şartı aranacak.
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek. Vergi aslı (vergi cezaları ile fer'i alacaklar dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmayacak.Anılan beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler bu haktan yararlanamayacaklar.
VERGİ AFFI 2020 GELECEK Mİ?
2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe kondu. 2020 vergi affı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
Yeniden yapılandırma kapsamına tür olarak;- Her türlü vergi, resim ve harçlar,- Vergi cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,- Trafik Para Cezaları,- Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları,- Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları,- RTÜK İdari Para Cezaları- Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,- Öğrencilerin, YURT-KUR'a olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,- Ecrimisil borçları- Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi,- Belediyelere Su, atık su borçları, katı atık ücret borçları,- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,- Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,- Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları,- İSKİ, ASKİ su ve atık su bedelleri- TOBB üye aidatları- TÜRMOB üye aidatları- TESK üye aidatları girmektedir.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI KAPSAMINDAKİ BORÇLAR
Vergi dairelerince takip edilen;• 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim ve harçlar.• 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen,• Askerlik para cezası,• Seçim para cezası,• Nüfus para cezası,• Trafik idari para cezası,• Karayolları taşıma idari para cezası,• Otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş para cezası,• RTÜK tarafından verilen para cezası.• Vadesi 18 Mayıs 2018 tarihinden önce olan,• Ecrimisil,• Kaynak kullanım destekleme fonu,• Öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları.
VERGİ BORCU NE KADAR YAPILANDIRILIR?
Vergi aslı 108.000 TL borcu için kanun kapsamında, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan 20.250 TL ile birlikte yapılandırılan borç tutarı toplamı, 128.250 TL'dir. Yapılandırılan borç peşin olarak ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmek istendiğinde; Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan 20.250 TL'den %90 indirim yapılarak Yİ-ÜFE tutarı olarak [20.250– (20.250x %90)]= 2.025 TL ödenecektir.Bu durumda, mükellef toplamda 128.250 TL yerine, sadece 110.025 TL ödeme yaparak kanundan yararlanabilecektir.