TOKİ Şanlıurfa Karaköprü kura çekiliş sonuçları! 27 Mayıs TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Ülke genelinde başlatılan 100 bin sosyal konut projesi için her gün yeni bir ilde hak sahipleri belli oluyor. Bugün yapılan çekilişle Şanlıurfa Karaköprü kura çekiliş sonuçları belli oluyor. Peki, TOKİ Şanlıurfa Karaköprü kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sonuçlar toki.gov.tr adresinden duyurulacak.

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ KURA SONUÇLARI

Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra kura sonuç sorgulama sayfasına gidebilirsiniz. Sonuçların bugün akşamüstü saatlerinde açıklanması bekleniyor.

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

23 MART'TA ERTELENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 23 Mart'ta Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ara verilen hak sahipliği belirleme kuraları yeniden başlıyor.

24 Şubat 2020, Pazartesi günü İzmir Karabağlar projesi ile başlayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin kura törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Mart 2020'den itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi.

TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura törenleri, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesinde oluşabilecek sağlık risklerini engellemek için 23 Mart itibarıyla ileri bir tarihe ertelendi.