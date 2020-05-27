



Özellikle bayram tatilinin ardından bugün işlemlerin başlayacağı Borsa İstanbul'da yükseliş beklentisi var. Bloomberg'in haberine göre aralarında Guillaume Tresca'nın da bulunduğu Credit Agricole stratejistleri, "Çin ve ABD arasındaki şiddetli gerilime rağmen risk iştahı yükseliyor" dedi ve "Piyasa, haber akışına asimetrik bir reaksiyon vermekle birlikte, bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyor. Bu durum bizi, süregelen ve aşırı kendine has sorunlar dikkate alındığında, çok seçici olmakla birlikte, gelişen piyasalara ilişkin temkinli bir yapıcı görüşe yöneltiyor" şeklinde görüş bildirdi.