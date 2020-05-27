Bu kredi onayı ile birlikte başvuru yaptınız bankada daha öncesinde bir vadesiz hesaba sahip değilseniz artık bir vadesiz TL hesabınız bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda sol iki sütunda banka bilgileriniz yer alacaktır.

Kredi 36 ay vade ve 6 ay ertelemeli olarak verildiği için azami vade 30 ay olmaktadır.

5.000 TL'lik bir krediden toplam alacağınız tutar, 4.943,75 TL'dir. 56,25 TL kredi tahsis ücreti için kesilmektedir.

Bireysel destek kredisi sadece devlet bankaları tarafından verilmektedir.

Aşağıdaki tabloda 5.000 TL için ödeme çizelgelerini görebilirsiniz.

Destek kredisine kredi notu düşük olan kişilerde başvuru yapabilirler.