Halkbank destek kredi başvurusu en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşteriler yararlanabilecektir. Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz. Dilerseniz; 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz. Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz. İşte Halkbank bireysel kredi başvuru sonucu öğrenme linki...
İhtiyaç Destek Kredisi Onayı Alanlar Ne Yapmalı?
Bu kredi onayı ile birlikte başvuru yaptınız bankada daha öncesinde bir vadesiz hesaba sahip değilseniz artık bir vadesiz TL hesabınız bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda sol iki sütunda banka bilgileriniz yer alacaktır.
Kredi 36 ay vade ve 6 ay ertelemeli olarak verildiği için azami vade 30 ay olmaktadır.
5.000 TL'lik bir krediden toplam alacağınız tutar, 4.943,75 TL'dir. 56,25 TL kredi tahsis ücreti için kesilmektedir.
Bireysel destek kredisi sadece devlet bankaları tarafından verilmektedir.
Aşağıdaki tabloda 5.000 TL için ödeme çizelgelerini görebilirsiniz.
Destek kredisine kredi notu düşük olan kişilerde başvuru yapabilirler.
ŞUBE KODU / ADI : ***** REF. NO :0
KREDİNİN TÜRÜ: BİREYSEL İHTİYAÇ DESTEK TARİH: *****
ŞABLON TABLO: 6 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ SAYFA :1/1
Ödeme Tarihi Taksit Tarihi KKDF + BSMV Kalan Anapara
2020-11-18 188,16 TL 4,40 TL + 1,46 TL 4.847,10 TL
2020-12-18 188,16 TL 4,29 TL + 1,42 TL 4.693,30 TL
2021-01-18 188,16 TL 4,17 TL + 1,38 TL 4.538,58 TL
2021-02-18 188,16 TL 4,06 TL + 1,35 TL 4.382,96 TL
2021-03-18 188,16 TL 3,95 TL + 1,31 TL 4.226,43 TL
2021-04-19 188,16 TL 3,83 TL + 1,27 TL 4.068,97 TL
2021-05-18 188,16 TL 3,71 TL + 1,23 TL 3.910,58 TL
2021-06-18 188,16 TL 3,60 TL + 1,19 TL 3.751,27 TL
2021-07-19 188,16 TL 3,48 TL + 1,15 TL 3.591,02 TL
2021-08-18 188,16 TL 3,36 TL + 1,11 TL 3.429,82 TL
2021-09-20 188,16 TL 3,25 TL + 1,08 TL 3.267,69 TL
2021-10-18 188,16 TL 3,13 TL + 1,04 TL 3.104,61 TL
2021-11-18 188,16 TL 3,01 TL + 1,00 TL 2.940,57 TL
2021-12-20 188,16 TL 2,89 TL + 0,96 TL 2.775,56 TL
2022-01-18 188,16 TL 2,77 TL + 0,92 TL 2.609,59 TL
2022-02-18 188,16 TL 2,64 TL + 0,87 TL 2.442,62 TL
2022-03-18 188,16 TL 2,52 TL + 0,83 TL 2.274,67 TL
2022-04-18 188,16 TL 2,40 TL + 0,79 TL 2.105,74 TL
2022-05-18 188,16 TL 2,27 TL + 0,75 TL 1.935,81 TL
2022-06-20 188,16 TL 2,15 TL + 0,71 TL 1.764,89 TL
2022-07-18 188,16 TL 2,02 TL + 0,67 TL 1.592,96 TL
2022-08-18 188,16 TL 1,90 TL + 0,63 TL 1.420,03 TL
2022-09-19 188,16 TL 1,77 TL + 0,58 TL 1.246,07 TL
2022-10-18 188,16 TL 1,64 TL + 0,54 TL 1.071,09 TL
2022-11-18 188,16 TL 1,51 TL + 0,50 TL 895,08 TL
2022-12-19 188,16 TL 1,38 TL + 0,45 TL 718,03 TL
2023-01-18 188,16 TL 1,25 TL + 0,41 TL 539,94 TL
2023-02-20 188,16 TL 1,12 TL + 0,37 TL 360,81 TL
2023-03-20 188,16 TL 0,99 TL + 0,32 TL 180,62 TL
2023-04-18 188,16 TL 0,95 TL + 0,31 TL 0,00 TL
5.000,00 TL 36 Ay Toplam Geri Ödeme: 5.644,80 TL
MÜŞTERİ NO: ***** KREDİ DÖVİZ CİNSİ :TL
MÜŞTERİ ADI: ***** AYLIK AKDİ FAİZ ORANI: % 0,49
– TAHSİS ÜCRETİ: 55,00 TL
– YILLIK MALİYET ORANI/
– EFEKTİF YILLIK FAİZ ORANI: % 8,08
– EKSPERTİZ ÜCRETİ: 0,00 TL
– İPOTEK TESİS ÜCRETİ: 0,00 TL
KREDI HESAP NO : VİRMAN HS/IBAN NO: ***** – *********
Genel Bilgiler:
Hafta sonu ve tatillere rastlayan taksit ödeme tarihleriniz; tatilden sonraki ilk iş günü olacak şekilde düzenlenmiştir.
Vergi ve yasal mevzuatta meydana gelen değişiklikler taksitlerinize aynen yansıtılır.
10 Bin Lira İçin Ödeme Tablosu
"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında sağlanan Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisiyle 10 Bin TL çeken bir vatandaşın ödeme planı.
Bankadan 10 bin TL kredi kullanan bir müşteri ödemelerini 6 ay ödemesiz yapacak. Daha sonra ödemeler 36 aylık vadenin geri kalan 30 ayında yapılacak. Müşteriler 10 bin TL kredi için her ay 376 TL ödeme taksit ödeyecekler.
Onaylanan Kredinizi Nasıl Çekeceksiniz?
Destek kredisi onay mesajı aldım ve buradaki bütün işlemleri gerçekleştirdim. Ama krediyi nasıl çekeceğimi bilmiyorum. Diye düşünen ziyaretçilerimiz, kredilerini ATM'ler üzerinden çekebilirler. Başvuru yapmış olduğunuz banka da vadesiz bir TL hesabınız varsa bu işlemlerden sonra krediniz anında hesabınıza aktarılmaktadır.
Şayet banka hesabınız yoksa bankanın herhangi bir ATM'sine giderek kartsız işlemler menüsünden "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" butonuna tıklayınız. Sonrasında TC kimlik numaranızı ve başvuruda vermiş olduğunuz cep telefonu numarasını yazın. Sonrasında hesabınıza erişerek kredinizi kullanabilirsiniz. Bu işlem için tek seferde en fazla 3.500 TL'ye kadar para çekebilirsiniz. Kredinin tamamını kullanmak için bu işlemi üst üste yaparak kalan miktarı da çekebilirsiniz.