Örgütün gelişmesi için çalışanlarına "çılgın öneriler" tavsiye etmesi için telkinde bulunduğunu aktaran Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"DSÖ'deki ilk toplantılarımın birinde, bir personel DSÖ Vakfı'nın kurulmasını önerdi. Fikir, kamuoyu da dahil daha önce hiç denemediğimiz kaynaklardan DSÖ için fon üretmenin bir yolunu oluşturmaktı. Bu zorlu dönemde, sağlığımızı koruyabilecek tavsiyelerde bulunurken insanlara umut sağlamak için mümkün olan tüm yolları bulmalıyız."

Ghebreyesus, DSÖ'nün başarısına yönelik en büyük tehditlerden birinin, yüzde 20'si üye ülkelerden gelen yıllık ödemeler ve yüzde 80'i de yine üye ülkelerin sağladığı "gönüllü katkılardan" oluşan bütçenin sadece belirli programlara ayrılması olduğunu vurgulayarak, "Esnek bir durum değil. Bu yüzden, bence esnekliği artırmak için tahsis edilmemiş ek kaynaklara ihtiyaç var. Bu (vakıf) iyi bir çözüm." dedi.