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    • 27.05.2020 21:42
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    Borsada değer kaybeden hisseler | İşte

    'da BIST 100 endeksi, 27 Mayıs'ı yüzde 1,87 değer kazancıyla 104.953,50 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alkim Kimya 12,50 12,90 -3,10
    Selçuk Ecza Deposu 8,83 9,09 -2,86
    Turkcell 13,90 14,15 -1,77
    Alarko Holding 5,15 5,20 -0,96
    İş Yatırım Menkul Değerler 5,88 5,92 -0,68
    Bim Mağazalar 62,80 63,20 -0,63
    Koza Madencilik 12,39 12,46 -0,56
    Brisa 11,20 11,24 -0,36
    MLP Sağlık 16,28 16,32 -0,25

    Haberler Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler | İşte 27 Mayıs BIST 100 değer kaybeden hisseler
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