Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 12,50 12,90 -3,10 Selçuk Ecza Deposu 8,83 9,09 -2,86 Turkcell 13,90 14,15 -1,77 Alarko Holding 5,15 5,20 -0,96 İş Yatırım Menkul Değerler 5,88 5,92 -0,68 Bim Mağazalar 62,80 63,20 -0,63 Koza Madencilik 12,39 12,46 -0,56 Brisa 11,20 11,24 -0,36 MLP Sağlık 16,28 16,32 -0,25