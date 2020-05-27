Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|12,50
|12,90
|-3,10
|Selçuk Ecza Deposu
|8,83
|9,09
|-2,86
|Turkcell
|13,90
|14,15
|-1,77
|Alarko Holding
|5,15
|5,20
|-0,96
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,88
|5,92
|-0,68
|Bim Mağazalar
|62,80
|63,20
|-0,63
|Koza Madencilik
|12,39
|12,46
|-0,56
|Brisa
|11,20
|11,24
|-0,36
|MLP Sağlık
|16,28
|16,32
|-0,25