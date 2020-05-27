Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırlarında bulunan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin temelden 165 metre gövde yükseklikte inşa edildiğini belirtti. Pakdemirli, "Kendi kategorisinde Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı'nın maksimum işletme kotunda, 615 milyon metreküp su depolanacak, 37 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre alanında bir göl alanı oluşacak" dedi.