0-14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kovid-19 salgını sonrası 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama nedeniyle çocuklar ve gençler uzun süredir sokağa çıkamıyor. Ancak belirli saat aralığında farklı yaş grupları sokağa çıkabiliyor. Peki, 0-14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman başlayacak? 0-14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? Bu hafta 14 yaş üstü sokağa çıkma izni var mı? Konuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde!

0-14 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-14 yaş grubu bugün (27 Mayıs Çarşamba) saat 11.00 – 15.00 aralığında sokağa çıkabilecek. Çocukların maske takıp sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekecek.

15-20 yaş arası ise 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arasında dışarı çıkabilecekler.