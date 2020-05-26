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    • Ekonomi
    • 26.05.2020 19:15
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    • 26.05.2020 19:15
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    Kurasız çekilişsiz büyük fırsat: uygun fiyatlı yüzlerce daireyi satışa sundu! İşte o iller...

    Toplu Konut İdaresi () tarafından yeni fırsatlar duyurulmaya devam ediyor. Her yıl on binlerce kişiyi uygun fiyatlarla konut sahibi yapan TOKİ yüzlerce daireyi satışa sundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor. İşte il il satışa sunulan daireler...

    TOKİ uygun fiyatlı yüzlerce daireyi satışa sundu!

    Uygun fiyatlarla daire sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber TOKİ'den geldi. Bilindiği üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) belirli tarihler aralığında uygun fiyatlı daireleri satışa çıkarıyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye'nin farklı illerinde inşa edilmiş alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları satışa sundu. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvuru yapabiliyor.

    TOKİ İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER

    Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:

    Kırıkkale

    610 daire

    Bolu

    43 daire

    Kırşehir

    3 daire

    Kütahya

    10 daire

    Çankırı

    73 daire

    Malatya

    7 daire

    Niğde

    5 daire

    Bitlis

    1 daire

    Hatay

    70 daire

    Kars

    9 daire

    Samsun

    147 daire

    Ankara

    629 daire

    Şanlıurfa

    12 daire

    Balıkesir

    3 daire

    Antalya

    208 daire

    Yozgat

    4 daire

    Sinop

    4 daire
    Haberler Ekonomi Kurasız çekilişsiz büyük fırsat: TOKİ uygun fiyatlı yüzlerce daireyi satışa sundu! İşte o iller...
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