Uygun fiyatlarla daire sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber TOKİ'den geldi. Bilindiği üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) belirli tarihler aralığında uygun fiyatlı daireleri satışa çıkarıyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye'nin farklı illerinde inşa edilmiş alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları satışa sundu. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvuru yapabiliyor.

TOKİ İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER

Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:

Kırıkkale

610 daire

Bolu

43 daire