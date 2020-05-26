BİM 27 Mayıs aktüel kataloğu sürprizlerle geliyor! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak?

BİM 27 Mayıs Çarşamba aktüel kataloğu birbirinden farklı sürpriz ürünlerle geliyor. Ramazan Bayramı'nın 3. günü yani salı günü Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan aktüel ürünler 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren görücüye çıkacak. Bu kapsamda BİM marketlerinin 81 ilindeki şubelerine gelecek olan ürünleri merak edenler arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. İşte BİM 27 Mayıs aktüel kataloğu listesi...

BİM 27 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU