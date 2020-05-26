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    • Ekonomi
    • 26.05.2020 21:51
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    • 26.05.2020 21:51
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    BİM 27 Mayıs aktüel kataloğu sürprizlerle geliyor! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak?

    BİM 27 Mayıs aktüel kataloğu ürünleriyle yarın hangi indirimlerin olacağı merak konusu oldu. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu kataloğda birbirinden farklı ve uygun indirimler bulunuyor. Normalde salı günleri satışa sunulan bu hafta çarşamba günü satışa sunulacak. Peki, bu hafta hangi ürünlerde indirim var? İşte BİM 27 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri ve haftanın indirimleri...

    BİM 27 Mayıs aktüel kataloğu sürprizlerle geliyor!

    BİM 27 Mayıs Çarşamba aktüel kataloğu birbirinden farklı sürpriz ürünlerle geliyor. Ramazan Bayramı'nın 3. günü yani salı günü Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan aktüel ürünler 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren görücüye çıkacak. Bu kapsamda BİM marketlerinin 81 ilindeki şubelerine gelecek olan ürünleri merak edenler arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. İşte BİM 27 Mayıs aktüel kataloğu listesi...

    BİM 27 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 27 Mayıs aktüel kataloğu sürprizlerle geliyor! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak?
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