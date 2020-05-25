Asgari ücretli Mayıs maaşını zamlı alacak! 7 ay zamlı maaş!

Gelir İdaresi Başkanlığı Açıkladı

Asgari günlük ücretle çalışan işçilere 31 gün çeken aylarda ücretin hesaplanmasında asgari geçim indiriminin uygulanması hakkında 15/02/2019 tarihli ve 84098128-120.03.06.01[32-2018/1]-63233 sayı numarası ile açıklanan yazıda



"…. Buna göre, çalışanlarınıza yapılan ücret ödemelerinin 30 gün olan aylarda 30 günlük, 31 gün olan aylarda ise 31 günlük olarak verilmesi, ilave asgari geçim indirimi uygulamasını etkilemeyecektir. Söz konusu ücret ödemelerinin, 2018 yılı için 1.603.12 TL'nin altında kalması halinde, ilave asgari geçim indirimi uygulanması mümkün olup, ödenen ücretlerin bu tutarın üzerinde olması halinde ise ilave asgari geçim indirimi uygulanması söz konusu olmayacaktır …" açıklaması yapılmıştır.

Ne Kadar Ödenecek?

İlgili ödemeye ilişkin olarak 2020 yılında bir asgari ücretliye günlük olarak brüt günlük 98,10 TL ödeme yapılmakta ve bu tutar net olarak 77,45 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen miktarlar bir ayı 30 gün olarak hesaplamış olup özellikle açıklamalar doğrultusunda 31 çeken aylardaki fazladan bir gün işyerleri tarafından çalışana ödenmek zorundadır.

Bu ücret daha önceden belirtildiği gibi 98,10 TL şeklinde yer almaktadır. Bu noktada toplam olarak hesaplandığında bir yılda 7 ay 31 gün çekmekte ve bu doğrultuda da aylık 686,7 TL ek ödeme anlamına gelmektedir. Özellikle ilgili ödemenin yapılıp yapılmadığı ilgili ayın bordrosuna bakılarak öğrenilmekte olup eğer 30 günlük ödenmiş ise ek bir günlük ödemesinin işverenden talep edilmelidir.

Kaynak:İşinolsa