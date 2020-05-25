KASKO NEDİR?

Araçları, karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı güvence altına alan sigortaya kasko denir. Bu riskler genel olarak; trafik kazaları, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilmedir. Kasko sigortası, bir yıllık olarak düzenlenir. Sigortalıyı bu süre içerisinde sigorta kapsamındaki risklere karşı bir yıl boyunca finansal anlamda güvence altına alır. Kasko isteğe bağlı olarak yapılır. Kaskoda amaç, karşı araçtaki hasar ile değil sigortalı araçtaki hasar ile ilgilenmektir. Aracınızda oluşan hasarı poliçede yer alan maddelere göre kısmen veya tamamen karşılar.

KASKO ÇEŞİTLERİ NELER?

Poliçenin kapsadığı teminat doğrultusunda kaskonun 4 çeşidi bulunuyor. Bunlar;

Dar Kasko; Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun bir kısmı için teminat verilir. Araçta oluşabilecek her türlü hasarlar teminat altına alınmadığı için "mini kasko" olarak da kabul edilir. Fiyat olarak uygun olsa da bütün teminatları karşılamadığı için pek tercih edilmiyor. Dar kaskoya giren teminatlar şunlardır;

- Aracınızın kara veya demir yolunda motorlu ya da motorsuz araçlarla çarpışması

- Park veya hareket halindeyken araca bir cismin çarpması ya da araç sahibinin bir cisme çarpması

- Üçüncü kişiler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin araca verdikleri zararlar

- Aracın yanması

- Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs etmesi