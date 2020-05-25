BANKA UYGULAMAYI GENİŞLETMEYE HAZIRLANIYOR

Financial Times'ta yer alan habere göre Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve yönetim komitemiz gönüllü maaş ödenmemesi programını daha geniş kitlelere yaymaya hazırlanıyor. Orta düzey yöneticilere de bu imkanı veriyoruz" ifadesi kullanıldı.

18 BİN ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERECEK

Almanya ekonomisi tarihinin en iyi dönemlerinden birini geçirse de Deutsche Bank yatırım bankacılığı alanında yaşanan sorunlar sebebiyle koronavirüse hazırlıksız bir dönemde yakalandı. Banka 2022 yılına kadar 18 bin çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor. Firmada yıllık maaşı 1 milyon euronun üzerinde olan 583 personel bulunuyor.