Üretim çarkları hızlanıyor! Ekonomide sevindiren gelişme

Salgının yayılma hızı ve şiddetinin azalmasıyla sektörlerin yeniden açılması, üretim çarklarını hızlandırdı. Reel Kesim Güven Endeksi mayısta 10,1 puan artarak 76,9 seviyesinde gerçekleşti. Güven endeksi hizmet sektöründe mayısta aylık bazda yüzde 10,8, perakende ticarette yüzde 5, inşaat sektöründe ise 31,1 arttı

Hizmet sektöründe geçen aya göre gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi yüzde 82,9 artarak 77,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi ise yüzde 19,2 azalarak 39 ve son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi ise yüzde 22,5 azalarak 37,1 oldu.