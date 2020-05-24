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    • 24.05.2020 08:31
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    Son dakika: 'de yayımlandı! Finansman bonosunda, , altın alımında vergi arttı

    Başkan ’ın ’de yayımlanan kararlarına göre, ların çıkardığı ve vergisi düşük olduğu için daha çok mevduat yerine tercih edilen finansman bonoları ile ve altın alımında alınan vergiler yükseltildi. Buna göre, finansman bonosundan alınan yüzde 10 düzeyindeki vergi yüzde 15'e çıkarılarak, mevduatın vergisi ile eşitlendi. Döviz ve altın alım satımında uygulanan ve de (BSMV) "binde 2"den "yüzde 1.0" düzeyine yükseltildi.

    Döviz, altın alımında vergi arttı

    'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlarına göre, finansman bonosundan alınan yüzde 10 düzeyindeki vergi yüzde 15'e çıkarılarak, mevduatın vergisi ile eşitlendi. ve altın alım satımında uygulanan ve de (BSMV) "binde 2"den "yüzde 1.0" düzeyine yükseltildi.

    Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirme amacıyla, kaynak sağlamak üzere yapılan düzenlemeler bugünden itibaren geçerli olacak.

    Yeni düzenlemeler ile, finansman bonolarında son dönemde ların kısa vadeli finansman bonolarını gittikçe artan bir şekilde mevduata alternatif bir finansman kaynağı olarak kullanması, vergi kaybına neden olduğu gerekçesiyle, bireysel yatırımcıların kısa vadeli mevduattan ve finansman bonolarından elde ettiği faize uygulanan stopaj oranı eşitlenmiş oldu.

    Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranı yüzde sıfır olarak uygulanmaya devam edecek.

    Banka Sigorta Muamele Vergisi'nde ise, altın ve döviz almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi alınıyor.

    Buna karşılık, şu kambiyo işlemlerde ise BSMV sıfır oranında uygulanıyor:
    - Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

    - Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

    - Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

    - Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

    - İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Finansman bonosunda, döviz, altın alımında vergi arttı
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