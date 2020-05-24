Türkiye'de milyonlarca çalışanın en önemli beklentisi erken emekli olabilmektir. Ülkemizde çalışmaya başlayanların, çalışma hayatında uzun yıllardır çalışanların en çok araştırdığı konu ise ne zaman emekli olurum konusu oldu. Bu konuda devlet harekete geçti ve e Devlet kapısı üzerinden bir başvuru sayfası açıldı. Açılan sayfada vatandaşların ne zaman emekli olacaklarını hesaplayabilecekleri bir ekrana yer verildi.
Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? Detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.
Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.
Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.
4A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra 'Sorgula' seçeneğine tıklanmalıdır.
Doldurulması gereken bilgiler;
C kimlik numarası
SSK sicil numarası
Baba adı
Nüfus il
Doğum tarihi
4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 4B için ne kadar emekli maaşı alırım E-Devlet sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;
Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.
Adrese giriş yaptığınızda açılan sayfada 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' seçeneğini tıklamalısınız.
Tıklama işleminden sonra E-Devlet kapısının kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.
Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranızı kullanmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilir ya da alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Alternatif kimlik doğrulama seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir;
Mobil imza ile kimlik doğrulama
Elektronik imza ile kimlik doğrulama
İnternet bankacılığı aracılığı ile kimlik doğrulama seçenekleri kullanılabilmektedir.
Kimlik doğrulama işlemini tamamladığınızda açılan sayfada dikkat etmeniz gerekenlerin yazılı olduğu bir metin göreceksiniz.
Bu metinde sizin sistemde kayıtlı olan 4B bilgilerinize göre hesaplama yapılacağı ve hesaplamanın yaklaşık olarak yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
Bilgilendirme metninin hemen altında 'Kurumu' yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım yazan seçeneklerden birini seçerek aşağıda yer alan Sorgula butonuna tıklamanız yeterlidir.
Emekli maaşınızın ne kadar olacağı ile ilgili sorgulama otomatik olarak yapılacak ve görüntülenecektir.
4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Memur emekli maaşı hesaplama işlemi E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Kamu çalışanları için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında birçok değişken olduğu hesaplamaların yapılması kişiye özel değişmektedir. 4C emekli maaşım ne kadar öğrenmek istiyorum ya da ne kadar olacak öğrenmek istiyorum diyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Açılan sayfada bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler;
Derece (1'den 15'e kadar)
Kademe (1'den 9'a kadar)
Ek gösterge
Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi
Hizmet Yılı
Hizmet Ayı
Kıdem Yılı
İkramiye Yılı
Aylık Tarihi
Pay/Payda
Kademeli Tazminat Ek Gösterge
Tüm bilgiler uygun şekilde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanması gerekmektedir.
EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?
ERKEKLER
|İşe Başlama Tarihi
|Sigortalılık Süresi
|Yaş şartı
|Prim Günü
|09.09.1976 ve öncesi
|25
|Yok
|
5000
|
09.09.1976 - 23.05.1979
|25
|44
|5000
|
24.05.1979 - 23.11.1980
|25
|45
|5000
|
24.11.1980 - 23.05.1982
|25
|46
|5075
|
24.05.1982 - 23.11.1983
|25
|47
|5150
|
24.11.1983 - 23.05.1985
|25
|48
|5225
|
24.05.1985-23.11.1986
|25
|49
|5300
|
24.11.1986 - 23.05.1988
|25
|50
|5375
|
24.05.1988 - 23.11.1989
|25
|51
|5450
|
24.11.1989 - 23.05.1991
|25
|52
|5525
|
24.05.1991 - 23.11.1992
|25
|53
|5600
|
24.11.1992 - 23.05.1994
|25
|54
|5675
|
24.05.1994 - 23.11.1995
|25
|55
|5750
|
24.11.1995 - 23.05.1997
|25
|56
|5825
|
24.05.1997 - 23.11.1998
|25
|57
|5900
|
24.11.1998 - 09.09.1999
|25
|58
|5975
|
09.09.1999 - 20.04.2008
|25
|60
|7000
|
01.05.2008 - 31.12.2035
|25
|61
|7200
KADINLAR
|
İşe Başlama Tarihi
|Sigortalılık Süresi
|Yaş şartı
|Prim Günü
|
01.04.1981 ve öncesi
|20
|Yok
|5000
|
01.04.1981-08.09.1981
|20
|38
|5000
|
09.09.1981-23.05.1984
|20
|40
|5000
|
24.05.1984-23.05.1985
|20
|41
|5000
|
24.05.1985-23.05.1986
|20
|42
|5075
|
24.05.1986-23.05.1987
|20
|43
|5150
|
24.05.1987-23.05.1988
|20
|44
|5225
|
24.05.1988-23.05.1989
|20
|45
|5300
|
24.05.1989-23.05.1990
|20
|46
|5375
|
24.05.1990-23.05.1991
|20
|47
|5450
|
24.05.1991-23.05.1992
|20
|48
|5525
|
24.05.1992-23.05.1993
|20
|49
|5600
|
24.05.1993-23.05.1994
|20
|50
|5675
|
24.05.1994-23.05.1995
|20
|51
|5750
|
24.05.1995-23.05.1996
|20
|52
|5825
|
24.05.1996-23.05.1997
|20
|53
|5900
|
24.05.1997-23.05.1998
|20
|54
|5975
|
24.05.1998-23.05.1999
|20
|55
|5975
|
24.05.1999-08.09.1999
|20
|56
|5975
|
09.09.1999-30.04.2008
|20
|58
|7000
|
01.05.2008-31.12.2035
|20
|58
|7200
BAĞ-KUR'LU ERKEKLER 01.06.2002 İTİBARİYLE…
|
25 yılı doldurmasına kalan süre
|Prim ödemesi gereken süre
|Emekli olacağı yaş
|
2 yıl ve daha az
|25
|44
|
2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay
|25
|45
|
3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl
|25
|46
|
5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay
|25
|47
|
6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl
|25
|48
|
8 yıldan fazla–9 yıl 6 ay
|25
|49
|
9 yıl 6 aydan fazla–11 yıl
|25
|50
|
11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay
|25
|51
|
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl
|25
|52
|
14 yıldan fazla–15 yıl 6 ay
|25
|53
|
15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl
|25
|54
|
17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay
|25
|55
|
18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl
|25
|56
|
20 yıldan fazla-21 yıl
|25
|57
|
21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl
|25
|58
KADIN MEMURLAR İÇİN 23.05.2002 İTİBARİYLE…
|
20 yılı tamamlamaya kalan süre
|Kesenek ödeme süresi
|Yaş
|
2 yıl veya daha az
|20
|40
|
2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az
|20
|41
|
3 yıldan fazla- 4 yıl
|20
|42
|
4 yıldan fazla-5 yıl
|20
|43
|
5 yıldan fazla-6 yıl
|20
|44
|
6 yıldan fazla-7 yıl
|20
|45
|
7 yıldan fazla-8 yıl
|20
|46
|
8 yıldan fazla- 9 yıl
|20
|47
|
9 yıldan fazla-10 yıl
|20
|48
|
10 yıldan fazla- 11 yıl
|20
|49
|
11 yıldan fazla-12 yıl
|20
|50
|
12 yıldan fazla- 13 yıl
|20
|51
|
13 yıldan fazla- 14 yıl
|20
|52
|
14 yıldan fazla- 15 yıl
|20
|53
|
15 yıldan fazla-16 yıl
|20
|54
|
16 yıldan fazla-17 yıl
|20
|55
|
17 yıldan fazla
|20
|58
ERKEK MEMURLARIN 23.05.2002 İTİBARİYLE
|
25 yılı tamamlamasına kalan süre
|
Kesenek ödeme süresi
|
Yaş
|
2 yıl ve daha az
|
25
|
44
|
2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay
|
25
|
45
|
3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl
|
25
|
46
|
5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay
|
25
|
47
|
6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl
|
25
|
48
|
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay
|
25
|
49
|
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl
|
25
|
50
|
11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay
|
25
|
51
|
12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl
|
25
|
52
|
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay
|
25
|
53
|
15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl
|
25
|
54
|
17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay
|
25
|
55
|
16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl
|
25
|
56
|
20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay
|
25
|
57
|
21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl
|
25
|
58
|
22 yıldan fazla
|
25
|
60
SSK'LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|
Sigorta başlangıcı
|% 80 üzeri
|% 60-79
|% 40-59
|05.08.1991 ve daha önce
|15 yıl - 3600 gün
|15 yıl - 3600 gün
|15 yıl - 3600 gün
|
06.08.1991-05.08.1994
|15 yıl - 3600 gün
|15 yıl 8 ay- 3680 gün
|16 yıl -3760 gün
|
06.08.1994-05.08.1997
|15 yıl - 3600 gün
|16 yıl 4 ay - 3760 gün
|17 yıl - 3920 gün
|
06.08.1997- 05.08.2000
|15 yıl - 3600 gün
|17 yıl - 3840 gün
|18 yıl - 4080 gün
|
06.08.2000-05.08.2003
|15 yıl - 3600 gün
|17 yıl 8 ay - 3920 gün
|19 yıl - 4240 gün
|
05.08.2003-30.09.2008
|15 yıl - 3600 gün
|18 yıl - 4000 gün
|20 yıl - 4400 gün
SSK VE MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|
Sigorta başlangıcı
|% 60 ve üzeri
|% 50-59
|% 40-49
|?01.10.2008-31.12.2008
|15 yıl - 3700 gün
|16 yıl - 3700 gün
|18 yıl - 4100 gün
|
01.01.2009-31.12.2009
|15 yıl - 3800 gün
|16 yıl - 3800 gün
|18 yıl - 4200 gün
|
01.01.2010-31.12.2010
|15 yıl - 3900 gün
|16 yıl - 3900 gün
|18 yıl - 4300 gün
|
01.01.2011-31.12.2011
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4000 gün
|18 yıl - 4400 gün
|
01.01.2012-31.12.2012
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4100 gün
|
18 yıl - 4500 gün
|
01.01.2013-31.12.2013
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4200 gün
|18 yıl - 4600 gün
|
01.01.2014-31.12.2014
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4300 gün
|18 yıl - 4680 gün
BAĞ-KUR'LULAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|Engellilik oranı
|Sigorta süresi
|Prim günü
|Yüzde 40-49
|18 yıl
|4680
|Yüzde 50-59
|16 yıl
|4320
|Yüzde 60 ve üstü
|15 yıl
|3960
E-DEVLET EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-devlet üzerinden emekli maaşı sorgulamak isteyenler bağlı olduğu sigorta türüne göre sorgulama yapabilmekte. 4A, 4B, 4C emekli aylık bilgisi, emekli maaşı hesaplama gibi sorgulamalar gerçekleştirilebiliyor. İşte bugün emekli olsam kaç para maaş alırım sorusunun yanıtı.
4A: SGK emekli maaşı hesaplama
4B: Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama
4C: Memur emekli maaşı hesaplama
E-Devlet üzerinden ya da https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bu adres üzerinden e-Devlet kimlik doğrulama adımını geçerek ardından "Emekli Olma Durum Sorgulama" ekranına ulaşmalısınız. Karşınıza çıkan ekranda "Sigorta Kolu" butonundan 4A, 4B, 4C'den size uygun olanı seçin. (En çok kullanılan 4A emekli maaşı hesaplama hizmetidir) Ardından "Hizmete Başlama Tarihi" bölümüne ilk sigorta kaydınızın olduğu tarihi seçmelisiniz. Bu tarihe SGK hizmet dökümü sayfasından da ulaşabilirsiniz. Son işlem olarak "Sorgula" butonuna basarak size emekli olma şartlarını gösteren ekran çıkacaktır.
2020 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
1 Ocak 2020'den itibaren 2020 emekli maaşı da belli oldu.SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alırken memur ve memur emeklisi ise yüzde 5,49 oranında zam aldı.
En düşük emekli memur aylığı: 2522 liradan 2 bin 660 liraya yükselirken;
En düşük memur emeklisi 3510 lira alacak.
En düşük Bağ-Kur emeklisi 1784,11 kuruş maaş alacak.
En düşük SSK emeklisi 1256, 21 kuruş maaş alacak.