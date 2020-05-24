A101 28 Mayıs aktüel kataloğu indirimli ürünleri nelerdir? A101'de gelecek hafta neler var?

A101 28 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri bu hafta teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. Perşembe günleri onlarca dikkat çeken ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunan A101'de gelecek hafta dikkat çeken pek çok ürün bulunuyor. Özellikle kataloğda TOSHIBA 49" FULL HD Smart LED TV, Vestel Venus e5 cep telefonu ve HI-LEVEL 43" FULL HD Smart LED TV ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli satılacak? İşte o indirim listesi...

A101 28 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ