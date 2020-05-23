1 yıllık süreçte pek çok bankanın kredi faizinde indirime gittiği ve on binlerce kişinin kredi çekmek için başvuruda bulunduğu görülüyor. Ayrıca son olarak kamu bankaları tarafından sunulan bireysel destek ihtiyaç destek kredisine milyonlarca kişi başvurarak kredisini çekti. Bayram öncesi nakit ihtiyacı olanlar için bazı bankalar tarafından kredi kampanyaları açıkladı. Konut ve araç sahibi olmak isteyenler bu kapsamda güncel faiz oranlarını inceleyerek güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kredi faiz oranlarının düşürülüp düşmeyeceğine dair ise henüz bankalardan bir açıklama gelmedi. Bilindiği üzere belirli tarihler aralığında bankalar oranlarda değişim yapabiliyor. İşte bankalar tarafından sunulan güncel fırsatlar...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Son olarak yakın zamanda konut kredisi faizini indiren Yapı Kredi'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0,96

Tüketici kredisi: 1,05

Konut kredisi: 0,94