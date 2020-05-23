Hızlı tren seferleri ne zaman başlıyor? YHT seferleri ne zaman başlayacak?

YHT seferleri ne zaman başlayacak? Hızlı tren seferleri ne zaman başlıyor? Seyahat yasakları kapsamında durdurulan YHT seferleri için müjdeli haber geldi. Normalleşmeye birlikte YHT seferleri de normale dönecek ve çalışmaya başlayacak. Peki, YHT seferleri ne zaman başlayacak? Hızlı tren seferleri ne zaman başlıyor? İşte konuyla ilgili flaş açıklama…

YHT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Karaismailoğlu, "YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapacak" dedi.