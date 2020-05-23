Fransızların ilgisi her geçen gün artıyor! Türkiye'ye...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru, koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de yapılması muhtemel yatırımlara yönelik Fransızlarda artan bir ilgi oluştuğunu belirterek, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde önemli bir yatırım ve üretim merkezi olacağını düşünüyorum. Konuyla ilgili olarak, Fransızlarda artan bir ilgi olduğunu gözlemlemek mümkün." diye konuştu.

Çağatay Özdoğru, koronavirüs salgını sonrası Türkiye-Fransa ekonomik ilişkileri ve salgın sürecinin oluşturduğu etki üzerine değerlendirmede bulundu.

Salgın sonrası Türkiye'de yapılacak yatırım ve üretime yönelik Fransa tarafından artan bir ilgi olduğuna dikkati çeken Özdoğru, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde önemli bir yatırım ve üretim merkezi olacağını düşünüyorum. Konuyla ilgili olarak, Fransızlarda artan bir ilgi olduğunu gözlemlemek mümkün." diye konuştu.