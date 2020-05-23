59 milyarlık destek

Halkbank, 82'nci yılını kutlarken, ekonomiye değer katmaya devam ediyor. Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 491.2 milyar liraya taşıyan Halkbank, toplam kredilerini 441.5 milyar liraya yükseltti. 2002 sonrası dönemde Halkbank aktif toplamını 27 kat büyüterek sektörün 3'üncü bankası oldu. Nakdi kredilerini 270 kat büyüterek sektörün 2'nci bankası olan Halkbank, 2002-2020 arasında 2.7 milyon esnafa 141 milyar lira esnaf kredisi kullandırdı. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın verdiği destek miktarı 59 milyar liraya ulaştı.