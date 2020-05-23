59 milyarlık destek

Halkbank, 82'nci yılını kutlarken, ekonomiye değer katmaya devam ediyor. Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 491.2 milyar liraya taşıyan Halkbank, toplam kredilerini 441.5 milyar liraya yükseltti. 2002 sonrası dönemde Halkbank aktif toplamını 27 kat büyüterek sektörün 3'üncü bankası oldu. Nakdi kredilerini 270 kat büyüterek sektörün 2'nci bankası olan Halkbank, 2002-2020 arasında 2.7 milyon esnafa 141 milyar lira esnaf kredisi kullandırdı. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın verdiği destek miktarı 59 milyar liraya ulaştı.
52.8 milyar lirası ticari kredi olarak, 6.2 milyar lirası bireysel müşteriler tarafından kullanıldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kamu bankaları reel sektöre sunulan kredilerin yüzde 50'sini karşılar duruma gelmiştir. Bu kurumlarımızın gücü, Türkiye'nin gücüdür. Halkbank'ın KOBİ bankacılığında pazar payı yüzde 19.4'e ulaşmıştır" dedi.
BİN 35 KİŞİYİ İŞE ALACAK
Halkbank'ın Türkiye'nin 81 ilinde bin şubesi ve 22 bin 500 çalışanıyla halka hizmet etmeyi sürdürdüğünü belirten Osman Arslan, "Çeşitli unvanlarda personel alımına başladık, yıl sonuna kadar bin 35 kişiyi daha Halkbank ailesine katacağız" diye konuştu.