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    • Ekonomi
    • 22.05.2020 Gazete
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    Trafik sında ‘Bir

    AXA , önlem olarak evlerimizde kaldığımız bu günlerde zorunlu trafik sigortası müşterilerinin bir aylık primini yıllık poliçe tutarına indirim olarak yansıtıyor. ' Bir ' kampanyası, bu ay içinde yenilenecek mevcut poliçeler için geçerli olacak.

    Trafik sigortasında ‘Bir Ay Bedava’
    AXA Sigorta, önlem olarak evlerimizde kaldığımız bu günlerde zorunlu trafik sı müşterilerinin bir aylık primini yıllık poliçe tutarına indirim olarak yansıtıyor. 'Axa Trafik Sigortasında Bir Ay Bedava' kampanyası, bu ay içinde yenilenecek mevcut poliçeler için geçerli olacak. Trafikte '1 indirimi', Axa Sigorta'nın riskli sigortalılar havuzu kapsamına girmeyen araçların yenilemelerinde geçerli olacak ve tavan prim üzerinden uygulanacak. Poliçelerini kampanya kapsamında yenileyen müşteriler, ödemelerini anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla yapmaları halinde, bir ay taksit erteleme fırsatından da faydalanabiliyor.
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