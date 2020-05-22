Seyahat yasağında tapuda işlemlere devam

seyahat kısıtlaması 3 Haziran'a kadar uzatıldı. Kısıtlamaların uygulandığı bazı illerde, illere giriş ve çıkış yapamayan alıcı ve satıcılar, tapu işlemlerini bir araya gelmeden de yapabilecek.tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışında bulunmaları halinde bile tapu müdürlüklerinde satış ve bağış gibi işlemlerin yapılabildiğini söyledi.Özelmacıklı,dedi. Aynı il sınırları içindeki işlem taleplerinin karşılanmadığını belirten Özelmacıklı, şöyle konuştu:Özelmacıklı, uygulamanın pilot olarak bazı illerde başladığını belirterek,dedi.