Seyahat yasağında tapuda işlemlere devam

15 ildeki seyahat kısıtlaması 3 Haziran'a kadar uzatıldı. Kısıtlamaların uygulandığı bazı illerde, illere giriş ve çıkış yapamayan alıcı ve satıcılar, tapu işlemlerini bir araya gelmeden de yapabilecek. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışında bulunmaları halinde bile tapu müdürlüklerinde satış ve bağış gibi işlemlerin yapılabildiğini söyledi.
KREDİLİ İŞLEM
Özelmacıklı, "Belirlenen illerde işlemler başladı. Alıcı ve satıcı aynı şehirde bulunmasa da işlemler sürüyor" dedi. Aynı il sınırları içindeki işlem taleplerinin karşılanmadığını belirten Özelmacıklı, şöyle konuştu: "Mülkiyeti devreden taraflar birden fazla ise, başvuru aynı yerden yapılmalı. Mülkiyeti devralan tarafların tamamının da aynı birimde olması ya da devreden ile aynı tapu müdürlüğünde bulunması gerekiyor. Kredili işlemlerde ise alıcı ve bankanın aynı birimde olması yeterli." Özelmacıklı, uygulamanın pilot olarak bazı illerde başladığını belirterek, "Örneğin; İstanbul'da Ümraniye ve Büyükçekmece, Ankara'da Çankaya, Muğla'da Menteşe, Eskişehir'de Odunpazarı, Bursa'da Yıldırım, Konya'da Selçuklu, Antalya'da Kepez, İzmir'de Bayraklı ve Bornova, yurt dışında Berlin'de başvurular alınabiliyor" dedi.
KREDİLİ İŞLEM
Özelmacıklı, "Belirlenen illerde işlemler başladı. Alıcı ve satıcı aynı şehirde bulunmasa da işlemler sürüyor" dedi. Aynı il sınırları içindeki işlem taleplerinin karşılanmadığını belirten Özelmacıklı, şöyle konuştu: "Mülkiyeti devreden taraflar birden fazla ise, başvuru aynı yerden yapılmalı. Mülkiyeti devralan tarafların tamamının da aynı birimde olması ya da devreden ile aynı tapu müdürlüğünde bulunması gerekiyor. Kredili işlemlerde ise alıcı ve bankanın aynı birimde olması yeterli." Özelmacıklı, uygulamanın pilot olarak bazı illerde başladığını belirterek, "Örneğin; İstanbul'da Ümraniye ve Büyükçekmece, Ankara'da Çankaya, Muğla'da Menteşe, Eskişehir'de Odunpazarı, Bursa'da Yıldırım, Konya'da Selçuklu, Antalya'da Kepez, İzmir'de Bayraklı ve Bornova, yurt dışında Berlin'de başvurular alınabiliyor" dedi.