Özel zamanlar için 2 yeni çözüm

Ray Sigorta, özel durumlar için özel önlemler ve ürünler ortaya koyuyor. Uzaktan çalışma sistemlerinin ve bireysel elektronik kullanımının artmasıyla yükselen siber risklere karşı güvence sunabilmek için Cyberella Siber Güvenlik Sigortası'nı portföyüne katan Ray Sigorta, evde kalma sürelerindeki artışın araçlardaki pek çok riski ortadan kaldırmaması gerçeğinden yola çıkarak Ekonomik Kasko'yu müşterilerinin kullanımına sundu. Cyberella Siber Güvenlik Sigortası ürününde koruma henüz hasar oluşmadan başlıyor. Ürünle beraber sağlanan koruma yazılımı sigortalıları potansiyel saldırılardan korurken; Dijital Güvence Veri İzleme Hizmeti kapsamında sigortalıların kişisel verileri, poliçe süresince 7/24 tehlikeli tüm internet üzerinde taranıyor. Ekonomik Kasko da geniş teminatlar ve özel hizmetleri tek bir poliçede buluşturarak kapsayıcı bir çözüm sunuyor.