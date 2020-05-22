Kovid-19 tedbirleriyle yapılan ihracatta havayolu taşımacılığını en çok mücevhercilerin kullandığı görüldü. Daha önce yolcu uçaklarıyla taşınan altın ve mücevherat artık kargo taşımacılığı yapan uçaklarla taşınıyor. Ancak yapılan mücevher değil, külçe altın ihracatı...

Yurt dışında ve yurt içinde yükselen altın fiyatlarından yararlanmak isteyenlerin ve elinde nakit bulundurma tercihinde olanların altın bozdurduğunu belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, hurda altının rafineride külçe altına dönüştürüldüğünü söyledi.

Dünya standartlarına uygun hale getirilen bu külçe altınlar ise altında söz sahibi olan ülkelerin bankaları tarafından alınıyor.

Kamar, "Yurtdışına satılması, direkt piyasalara girecek para demek. Lüks tüketim aracı değil, lüks bir tasarruf aracı olan mücevher, yastık altından piyasalara dönüyor" diye konuştu.

YÜZDE 400 ARTIŞ

Mustafa Kamar, mart ortasından itibaren külçe altın ihracatının geçen yılla karşılaştırıldığında yüzde 50 - 60, mayısta ise yüzde 400'e yakın bir artış göstereceğini kaydetti. Kamar, "Biz onun için mücevher sektörü stratejik bir sektördür diyoruz. 1 Haziran'dan itibaren bunun daha yoğun artmasını bekliyoruz. Mücevher sektörü her zaman olduğu gibi net bir şekilde dolar/döviz girişi sağlayacaktır" dedi.

100 GRAM VE ÜZERİ ALIMA 1 GÜN VALÖR

Milliyet'te yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugünden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurdu.

İLK 5 ÜLKE ARASINDAYIZ

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, üretim ve ihracatta dünyanın önde gelen ilk 5 ülkesi arasında yer alan Türk kuyumculuk sektörünün, altının rafinasyonu ve işlenmesi konusunda da büyük potansiyele sahip olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin ikisi Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) üyesi olan rafine firmalarıyla hem yurt içi, hem yurt dışından gelen hurda altının işlenmesi ve standart külçe haline dönüştürülmesini sağladığını belirten Atayık, şunları söyledi:

"Ülkemiz, dünyada altın rafinasyonu konusunda önemli bir oyuncu haline geldi. Pandemi süreciyle kuyumcuların büyük oranda kapalı olması diğer yandan uçak kargo hariç, yolcu beraberi ihracatın yok denecek kadar azalması külçe altını dış satışta öne çıkardı."

YOLCU BERABERİ HURDAYA DÜZENLEME

Hükümetin, sektörün önünü açan pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini anlatan Mustafa Atayık, yolcu beraberinde getirilecek hurda altınla ilgili bir çalışmaya da ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Atayık, "Geçtiğimiz martta yolcu beraberi getirilen işlenmemiş standart 5 kilogramlık altınla ilgili mevzuat değişikliği hayata geçti. Bu çok önemli bir adımdı; ancak altın ticaretinde arzu edilen hareketliliğin sağlanması için yurt dışından yolcu beraberi getirilecek standart dışı, yani hurda altınlarla ilgili bir düzenlemeye de ihtiyaç var" dedi.