2020 yılı Temmuz ayında memurların maaşı ne kadar olacak?

MEMURA MÜJDE ENFLASYON FARKI...

Bu yaz 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi toplu sözleşmeye girecek. Mali ve sosyal haklar gelecek. Aylık enflasyon farkı da masada...

Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile yine 2 milyona yakın memur emeklisi için bu yaz toplu görüşme yapılarak mali ve sosyal haklar belli olacak.

● TOPLU sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak-Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak.

● MEMURLARIN aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak

● MEMURLARA ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

● MEMURLARA 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece maaşlar yükselecek.

● RAMAZAN ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyeyi memurlar da istiyor.

● YILLIK izinleri iş günü olarak hesaplanacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI

Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Bu zam oranına enflasyon farkı olursa ekleme yapılacak.

OCAK AYI TÜFE

Ocak 2020 TÜFE'si yüzde 1,35 oldu.

ŞUBAT AYINDA TÜFE

Şubat 2020 enflasyonu ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı oldu.

MART AYINDA TÜFE

Mart 2020 dönemine ait enflasyon ise az önce açıklandı. Açıklamada, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" denildi.

NİSAN AYINDA TÜFE

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

3 AYLIK TOPLAM TÜFE

İlk 3 ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.

YÜZDE 4 'Ü AŞARSA

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sornası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşarsa , aşan tutar memur maaşına zam olarak yansıyacak.