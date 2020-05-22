Kamu bankaları tarafından hayata geçirilen tüketici kredisi kampanyalarına başvurular devam ediyor. Bankadan 10 bin TL kredi kullanan bir müşteri ödemelerini 6 ay ödemesiz yapacak. Temel ihtiyaç destek kredisine Halkbank üzerinden başvuruda bulunmak isteyenler sayfamızdaki linkleri kullanabilirler. Daha sonra ödemeler 36 aylık vadenin geri kalan 30 ayında yapılacak. Müşteriler 10 bin TL kredi için her ay 376 TL ödeme taksit ödeyecekler. Kredi müşterilerin sağlık, kira, fatura, (elektrik, su, doğalgaz ve benzeri temel ihtiyaçlarını sağlamak için veriliyor. Bu kapsamda bu kredi özelliklerinden yararlanacak olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar kredi kullanım limiti veriliyor.
HALKBANK ÖZEL DESTEK KREDİSİ
Halkbank tarafından sağlanan kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların ilki gelir şartı. Bu kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olması gerekiyor. Kredi müşterilerin sağlık, kira, fatura, (elektrik, su, doğalgaz ve benzeri temel ihtiyaçlarını sağlamak için veriliyor. Bu kapsamda bu kredi özelliklerinden yararlanacak olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar kredi kullanım limiti veriliyor.
Kredi kullanımlarında en önemli özellik ise ödemelerin 6 ay sonra başlayacak olması. Ayrıca bu kredi kullanımlarında müşterilere yüzde 0.49 faiz oranları uygulanacak. Halkbank aracılığıyla 10 bin TL kredi kullanacak olan vatandaşlar ödemelerini ise 36 ay vade ile yapabilecekler.
10 BİN TL İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI
"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında sağlanan Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisiyle 10 Bin TL çeken bir vatandaşın ödeme planı.
Bankadan 10 bin TL kredi kullanan bir müşteri ödemelerini 6 ay ödemesiz yapacak. Daha sonra ödemeler 36 aylık vadenin geri kalan 30 ayında yapılacak. Müşteriler 10 bin TL kredi için her ay 376 TL ödeme taksit ödeyecekler.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188
ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
HALKBANK 25 BİN TL ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?
Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecektir.
HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek. Halkbank, "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek." açıklamasında bulundu.