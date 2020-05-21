Valör ne demek? Altın alımında valör nedir? Valör ne demek sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. Altın alımında yeni bir karar açıklandı. BDDK, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı. Bu kararın ardından valör ne demek sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.