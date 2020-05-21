Valör ne demek? Altın alımında valör nedir? Valör ne demek sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. Altın alımında yeni bir karar açıklandı. BDDK, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı. Bu kararın ardından valör ne demek sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.
VALÖR NE DEMEK?
Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilmektedir. Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatmaktadır. Bankacılık sisteminde bu kelime valör tarihi olarak karşımıza çıkar. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.
VALÖR TARİHİ NE DEMEK?
Valör tarihi, işlemin karşılıklı olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği, özetle işlemin fiilen gerçekleştiği tarihtir. Fransızca "valeur" kelimesinden dilimize geçmiştir.