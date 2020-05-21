Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası Ocak ayında yatırılmıştı. 22 Mayıs'ta ise ikinci taksit olarak yine 911,73 lira yatırılacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor. Bu yıla ait ilk 13 günlük tediyeler 31 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı.