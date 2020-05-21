Yüz binlerce işçi özellikle Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde tediye ödeme tarihleri hakkında araştırmalarına devam ediyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye, dört eşit takside bölünüp ödeniyor. Peki, tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi çalışana ne kadar ilave tediye ödenecek? İşte merak edilen bilgiler...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamuda görev yapan 500 bin işçinin 2020 yılına ait tediye (ikramiye) ödemeleri 22 Mayıs'ta (yarın) yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2061 sayılı karar ile işçiler bu tarihte 13 günlük tediyelerini hesaplarında görecek.