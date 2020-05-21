Yüz binlerce işçi özellikle Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde tediye ödeme tarihleri hakkında araştırmalarına devam ediyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye, dört eşit takside bölünüp ödeniyor. Peki, tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi çalışana ne kadar ilave tediye ödenecek? İşte merak edilen bilgiler...
TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kamuda görev yapan 500 bin işçinin 2020 yılına ait tediye (ikramiye) ödemeleri 22 Mayıs'ta (yarın) yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2061 sayılı karar ile işçiler bu tarihte 13 günlük tediyelerini hesaplarında görecek.
Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor.
Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası Ocak ayında yatırılmıştı. 22 Mayıs'ta ise ikinci taksit olarak yine 911,73 lira yatırılacak.
NASIL HESAPLANIYOR?
İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor. Bu yıla ait ilk 13 günlük tediyeler 31 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı.
22 Mayıs'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. 3 bin lira brüt ücret alan bir işçiye 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde net 929 lira 38 kuruş ödenecek.
Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası yarın yatırılacak.
HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞANLARA TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.