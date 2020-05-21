Milyonlarca vatandaş o ödediği paraları iade alabilecek! Gözler orada! İadeleri almak için...

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAFTIR?

Her taşınmazın konumu, büyüklüğü ve ikamet adresine göre emlak vergisi miktarı belirlenir. Buna göre adına kayıtlı ev, arsa, iş yeri, dükkan, tarla ve arazi gibi taşınmazı olan tüm vatandaşların genel olarak emlak vergisi ödemesi zorunludur. Ancak bazı durumlarda kişiler emlak vergisi ödemesinden muaf tutulur. Kişinin adına kayıtlı olan taşınmazın brüt alanının 200 metrekareden küçük olması ve kişinin adına başka herhangi bir taşınmazın kayıtlı olmaması durumunda emlak vergisi ödenmez.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldıkları maaş dışında başka bir geliri olmayan emekliler, engelliler, şehit ve gazi yakınları emlak vergisinden muaf tutulur. İşi olmayan kişiler ile ev hanımları emlak vergisinden muaftır.