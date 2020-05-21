GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ'NDE PARA İLE TEMAS DA SIFIRLANIYOR

Türkiye'de günlük 30 bin civarında İkinci el araç alım satım işlemi gerçekleştiğini belirten Kırbaş, "Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanımıyla araç alış-satış işlem sürelerinin kısalmasına ve dolayısıyla noterliklerde yaşanan yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlanacak. Güvenli Ödeme Sistemi, içinden geçmekte olduğumuz salgın döneminde para ile teması sıfırlaması açısından da ayrıca önemlidir." dedi.

Ödeme ve tahsilat çözümleri başta olmak üzere Bankacılık Operasyon çözümlerinde yıllardır sektöre yön veren banka olduklarını belirten Kırbaş, Türkiye Noterler Birliği'nin müşterilerin hayatını kolaylaştırmak adına güvenli ödeme projesinde kendilerine sürekli destek olduğunu ve önemli katkılar sunduğunu, verimliliği artıracak ve riskleri yönetmeye yardımcı olacak benzer projelerde de Türkiye Noterler Birliği ile çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.