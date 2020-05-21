Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz bir sürece giriyoruz. Değişime hızla adapte olan Türkiye'nin dünyada yıldızı daha da parlayacak.
İthalat eskisi gibi kolay olmayacak. Yerli üretimi önceleyeceğiz. Ekonomi, yeni normale süratle uyum sağlayacak.
600 MİLYARLIK KALKAN
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Bu üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir dönem olacak" dedi. 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla videokonferans yöntemi gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Buluşması'nda konuşan Albayrak, şu mesajları verdi:
● KARARLI STRATEJİ: Salgının etkileri ile mücadele etmek için çok erken kapsamlı ve kararlı bir strateji uyguladık. Destekler 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, vadesi gelen anapara faiz ödemelerini koyarsak bu rakam 350 milyar lirayı geçiyor. Ekonomik çarpan etkisine bakıldığında 600 milyar lirayı geçen bir rakama ulaştığımızı söyleyebiliriz.
● İSTİHDAMA EK DESTEK: Normale geçişin konuşulduğu bugünlerde en önemli konu istihdam. İlave istihdam için destekleri artırarak devam ettireceğiz.
● PARLAYAN YILDIZIZ: Ekonominin yeni normale hızla adapte olacağını düşünüyorum. Güçlü üretim altyapısı, genç ve eğitimli insan kaynağı ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye dünyada yıldızı daha da parlayan ülke olacak.
● YERLİ HAMLE: Stratejik ve ülkemizde üretim imkanı olmayan ürünler haricinde artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Yerlileştirme için elin taşın altına koyan tüm sanayicimizi daha da koruyacağız, destekleyeceğiz.
DAHA ETKİN YÜRÜTECEĞİZ
Yeni dönemin ülkelerin finansal istikrarını, kendi para birimleriyle ticaretini ikili anlaşmalarla garanti altına almayı önceliklendiği bir dönem olacağını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti: "Bu yeni dönem, Türkiye olarak ticaret hacmi noktasında yerel paralar ve swaplar noktasında çok daha etkin bir şekilde yöneteceğimiz bir süreç. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı, inşallah her anlamda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak."
SIÇRAMA YAPACAĞIZ
Bakan Albayrak, "İstihdam önümüzdeki aylarda hızla toparlayacak, yerli üretimde ve ihracatta önemli bir sıçramayı yakalayacağız" dedi. Cari açığı tamamen gündemden çıkarabilecek, finansman ihtiyacına gerek duyulmayacak bir dönemle karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Albayrak, bu sürecin çok iyi değerlendirileceğini vurguladı. Reel sektörde Nisan, Mayıs rakamlarına bakıldığında hareketlenmenin görüldüğünü belirten Albayrak, şöyle devam etti: "Covid-19 sonrası dönem için aldığımız sinyallerle Haziran ile birlikte hızlı bir toparlanma sürecine gireceğimizi yavaş yavaş gözlemlemeye başladık. Bu dönem, gereksiz siyasi polemiklerin kimseye faydası olmadığı net. Biz polemiklerle uğraşmayacağız. Çalışmamız, iş üretmemiz, çözüm üretmemiz lazım. Sorunlara cevap üretmemiz lazım, çünkü payda Türkiye, 83 milyon. Hepimiz bu paydada nasıl katma değerli bir şekilde ülke ekonomisine daha fazla etki ederiz, katkıda bulunabiliriz, bunu ortaya koymamız lazım."