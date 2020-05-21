Dolar/TL ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın dün başlayan ve sonuçları bugün açıklanacak Mayıs ayı faiz kararı öncesi dövizler yeni güne yatay başladı. Açılış saatlerinde İstanbul serbest piyasada 6,7880 liradan alınan dolar, 6,79 liradan, 7,4380 alınan euro ise 7,44 liradan işlem görüyordu. Son kapanışta dolar 6,7930 liradan, euro ise 7,46 liradan satılmıştı. İşte dolar ve euro alış satış fiyatı...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 380 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 378 bin 600 lira, en yüksek 383 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 380 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 30 milyon 641 bin 431,90 lira, işlem miktarı ise 2.769,04 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 45 milyon 323 bin 1,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 340 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşerek 6.023 puanda seyrediyor.
Almanya'da açıklanan mayıs ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentinin altında gelmesinin ardından DAX 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 11.096 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 6.625 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 4.440 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 azalarak 17.019 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0970 ve sterlin/dolar paritesi 1,2200 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, karantina tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırılması ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ABD-Çin geriliminin artabileceğine ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi ve ABD'de PMI ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın da takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.
ABD Başkanı Donald Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağlanan fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıklarken, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı sorumlu tutulması gerektiğini savundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise Trump'ın bu ifadeleri karşısında, "ABD'ye, birilerini suçlamayı ve sorumluluktan kaçınmayı bırakmayı tavsiye ediyoruz. Trump, DSÖ'ye yönelik açıklamalarıyla kamuoyunu yanlış yönlendiriyor, Çin'in salgınla mücadele çabalarını karalamaya ve ABD'nin salgınla mücadeledeki yetersizliğini örtmeye çalışıyor." açıklamasını yaptı.
Trump, Cao'ya da "Sözcü (Cao) Çin adına aptalca konuşuyor ve ülkesinin tüm dünyaya yaydığı acı ve kıyımın yönünü değiştirmek istiyor. Çin'in ABD ve Avrupa üzerinden yaptığı dezenformasyon ve propaganda saldırısı, bir rezillik." sözleriyle yanıt verdi.
Bu gelişmelerle iki ülke arasında artan gerilim yeniden ticaret savaşı belirsizliklerini gündeme getirirken, Asya tarafında pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 düşüşle 2.878 puan oldu.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta önceki aya kıyasla 3,5 puan azalarak 38,4'e geriledi. Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 3,8 puan artarak 25,3'e yükseldi. Ülkede nisan ayında yıllık bazda ihracat yüzde 7,2 ve ithalat yüzde 21,9 düşüş kaydederken, dış ticaret 930,4 milyar yenle beklentilerden daha fazla açık verdi.
Verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,2 kayıpla 20.552 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 107,7 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 31.006 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 1.999 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.338 puanda bulunuyor.