Dolar/TL ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın dün başlayan ve sonuçları bugün açıklanacak Mayıs ayı faiz kararı öncesi dövizler yeni güne yatay başladı. Açılış saatlerinde İstanbul serbest piyasada 6,7880 liradan alınan dolar, 6,79 liradan, 7,4380 alınan euro ise 7,44 liradan işlem görüyordu. Son kapanışta dolar 6,7930 liradan, euro ise 7,46 liradan satılmıştı. İşte dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?