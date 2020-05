BTK Eğitim Portalı nasıl kayıt olunur? Yazılımcı nasıl olunur? Yazılımcı başvuru CV havuzu ekranı!

- Eski Kimlik Bilgileri ile Kullanıcı Kayıt Ekranı için ise; Ekranda T.C. Kimlik No, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No giriş alanları gözlemlenir. Kimlik üzerinde bulunduğu hali ile bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerine gelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir. Bilgi giriş yapıldıktan sonra İleri butonuna basılır. Seçimi değiştirmek için Geri butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülebilir.



- İleri butonuna basıldığında Kullanıcı Kayıt bilgileri ekranına geçilir. Ekranda e-posta, e-posta tekrar, Cep Telefonu, Yaşadığınız Şehir, Çalışma Şekli giriş alanları ve "Başvurunuza ilişkin tüm bilgilendirmeler e-posta adresinize iletilecektir. Lütfen e-posta adresinizin doğruluğundan emin olun." uyarısı gözlemlenir.Ekranda yer alan tüm bilgiler doldurulduktan sonra Kayıt Ol butonuna basılır.



- Ekranda "Kaydınız başarı ile alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendireceksiniz." Uyarısını göreceksiniz.