BTK Eğitim Portalı nasıl kayıt olunur? Yazılımcı nasıl olunur? Yazılımcı başvuru CV havuzu ekranı!

BTK yazılımcı başvuru ekranı, özellikle şu dönemlerde çok fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. BTK akademi 1 milyon yazılımcı başvurusuna dair detayları öğrenmek isteyen yüz binlerce kişi bu kapsamda arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürürken başvuru şartları, başvuru hakkında diğer detaylar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 1 milyon yazılımcı başvurusu nasıl yapılır,? Başvuru şartları nelerdir? Proje kapsamında, bir başka uygulama olan BTK Akademi uygulaması da online bilgi teknolojileri eğitim hizmeti sunacak. https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden erişilecek olan uygulamada kullanıcılar e-devlet bilgileri ile giriş yaparak sistemde yüklü olan derslere kaydolup, takip edebilecekler.
MEZUNİYET ŞARTI YOK
Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat Albayrak daha önce yaptığı açıklamada lisede okuyan öğrencilerin de programa katılabileceğini söyledi.
BAŞVURU EKRANI AÇILDI
1 milyon yazılımcı alımında yeni başvuru ekranı açıldı. Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yapılan açıklamada başvuruların aşağıdaki adımları izleyerek yapılacağına yer verildi.
https://www.btkakademi.gov.tr/portal/sign-in
Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada aşağıdaki ekranı göreceksiniz.
MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Eğitimleri bitiren adaylar, birçok alanda iş bulabilecekler. Eğitimlere lise, üniversite öğrencileri ve mezunları başvurabilecek.
1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN
NASIL YAZILIMCI OLUNUR?
Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında "1 Milyon İstihdam" uygulaması geliştirildi. Uygulama, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak hizmet verecek. Ayrıca bu kapsamda vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanıyor.
Proje kapsamında, bir başka uygulama olan BTK Akademi uygulaması da online bilgi teknolojileri eğitim hizmeti sunacak. https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden erişilecek olan uygulamada kullanıcılar e-devlet bilgileri ile giriş yaparak sistemde yüklü olan derslere kaydolup, takip edebilecekler.
Portal üzerinde eğitimler "Eğitim Kataloğu" altında yer alıyor. Sistem yöneticilerinin katalogda görülmesini istedikleri eğitimleri görüntüleyebilir, katalog eğitimlerinden istediklerinize kayıt olabilir, talep edebilir ve daha önce almış olduğunuz eğitimlere de bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Eğitim Kataloğu içinde yer alan eğitimler tüm kullanıcılara açık eğitimler ve kullanıcı bazında atanan eğitimlerden oluşmaktadır.
CV HAVUZU NASIL OLUŞTURULACAK?
BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTK Akademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır.
1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
- Uygulama girişi "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" linki üzerinden yapılıyor.
- Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol
butonuna basılır.
- Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek görüntülenir. Kullanıcı kimliğine uygun kayıt tipini işaretleyerek ileri butonuna basın.
- Eski Kimlik Bilgileri ile Kullanıcı Kayıt Ekranı için ise; Ekranda T.C. Kimlik No, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No giriş alanları gözlemlenir. Kimlik üzerinde bulunduğu hali ile bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerine gelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir. Bilgi giriş yapıldıktan sonra İleri butonuna basılır. Seçimi değiştirmek için Geri butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülebilir.
- İleri butonuna basıldığında Kullanıcı Kayıt bilgileri ekranına geçilir. Ekranda e-posta, e-posta tekrar, Cep Telefonu, Yaşadığınız Şehir, Çalışma Şekli giriş alanları ve "Başvurunuza ilişkin tüm bilgilendirmeler e-posta adresinize iletilecektir. Lütfen e-posta adresinizin doğruluğundan emin olun." uyarısı gözlemlenir.Ekranda yer alan tüm bilgiler doldurulduktan sonra Kayıt Ol butonuna basılır.
- Ekranda "Kaydınız başarı ile alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendireceksiniz." Uyarısını göreceksiniz.
1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI İÇİN AKTİVASYON İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Aktivasyon İşlemi için kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt etmiş olduğunuz e-posta adresine aktivasyon maili 48 saat içerisinde iletilecektir. E-posta içerisinde yer alan Aktivasyon Link butonuna basılır. Şifre Aktivasyon ekranında TC Kimlik No alanına kayıtlı T.C. Kimlik numaranız gelecektir. Ekranda "Şifre" ve "Şifre (Tekrar)" alanları doldurularak Kaydet butonuna basılır. Kullanıcı oluşturmuş olduğu parola bilgisi ile uygulamaya giriş yapabilir.
1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
"https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" linki ile giriş yapılan ekranda "Vatandaşlık Numarası" alanına T.C. Kimlik Numarası ve "Parola" alanına tanımlı şifrenizi yazarak sisteme giriş sağlayabilirsiniz.
YAZILIM NEDİR?
Yazılım; elektronik aletlerin birbiriyle olan iletişimlerini ve haberleşmesini sağlayarak, görevlerini sürdürmeye yarayan komutlar sistemidir. Bir başka deyişle elektronik olarak çalışan aygıtların, iş yapmasına olanak sağlayan sistemin tümüne denir. Elektronik ortamda problemleri çözmek için programlama ya da kodlama dili kullanılır.
Yazılım kendi içerisinde uygulama ve sistem yazılmaları olarak ikiye ayrılır. Uygulama yazılımları, bireysel veya kullanıcı odaklı olarak görülebilir. Oluşan taleplere ve ihtiyaçlara göre uygulama yazılımlar yapılır. Burada birey isteğini belirtir ve ona göre bir yazılım düzenlenir. Uygulama yazılımında sadece programlama dili kullanılmaz. Ekstra olarak farklı uygulamalara da ihtiyaç duyulabilir.
Programlamanın doğru işlemesi ve çalışması için belli bir işletim sistemine sahip olması gerekir. Uygulama yazılımları kendi içinde ayrılmaktadır. Bunlar; eğlence, ticari, genel amaca hizmet eden ve sunum yazılımları olarak kategori oluşturur. İstenilen hizmete göre, yer alan kategori içinde bireyler ya da firma sahipleri uygun olanı seçerler. Yazılım yapan hizmet ekibi istek doğrultusunda programlamayı yapar.
İkinci olarak da karşımıza sistem yazılımları çıkmakta. Adı üstünde tamamen sistem odaklı ve sisteme entegre şeklinde olan yazılım çeşidi olarak bilinmektedir. Bilgisayarın tamamen kendisini işletmeye izin verir. Sistem yazılımları özellikle, bilgisayar donanımın ve sistemin ilerlemesini, aksamamasını sağlar. Bilgisayara gerekli olan tüm fonksiyonların kullanımına yardımcı olur. Bu işlemleri yürütürken pencere, hizmet, işletim, aygıt sürücüleri ve sunucular gibi sistemlerin birleşmesini içerir.
Sistem yazılımları kendi içinde ikiye ayrılır: İşletim Sistemi Yazılımları ve Hizmet Yazılımları. İşletim sistemi, yapılan veya yapılacak olan bütün işlemlerin kontrollü şekilde yapılmasına olanak sağlar. Aynı zamanda işletim yazılımı, bilgisayarı ya da sistemi kullanana da yönetme imkanı verir. Her şey kullanıcının isteğine bırakılır. Hizmet yazılımlarında ise, daha çok destek işlemleri görev alır. Sistemde gerekli olan doneleri yerine getirir. Virüs temizleme, disk biçimlendirme ya da azaltma, klavye düzenleme, dosya transfer işlemi, dosya boyutlarının küçülmesi, dosya taşıma veya kopyalama işlemlerini hizmet yazılım sayesinde gerçekleşir.