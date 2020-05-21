Borcu olan vatandaşlar dikkat! Hemen bunu yapın ve...

UYAP SİSTEMİNDEN KISA MESAJ ARACILIĞIYLA HACİZ SORGULAMA

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), yasal anlamda dosyaların tek bir çatı altında toplanmasına imkan tanıyan oldukça kullanışlı bir sistemdir. UYAP sisteminde bulunan bütün dosyalar için sorgulama yapma imkanı geliştirilmiştir. Teknolojinin nimetlerinden yararlanarak vatandaşlar UYAP sistemi üzerinden adlarına haciz işlemi başlatılıp başlatılmadığını icra dosyalarından takip edebilirler.

UYAP sistemi üzerinden sorgulama işleminin yapılabilmesi için ilk adımda vatandaşların kayıt olmaları gerekir. Kayıt işlemi onaylanan kişilerin kısa mesaj yoluyla icra bilgilerine erişilmesine izin verilir.

Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell abonelerine özel olarak sunulan bu hizmet ücretlidir. Sorgulama başına vergiler dahil olmak üzere 1.5 TL ücret alınır.

Sorgulama yapabilmek için mesaj bölümüne T.C. kimlik numarası, dosya numarasının yazılmasının ardından 4060'a kısa mesaj göndermek yeterlidir.

HACİZ SORGULAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Alacaklı şahıs ya da şirketin borcunu haciz yoluyla tahsil edebilmesi için İcra Mahkemesinde dava açması gerekir. Bu nedenle haciz sorgulama işlemi icra dosyası takibiyle eş adımlara sahiptir. İcra dosyaları, ilgili icra müdürlüklerinin sisteminde kayıtlı olduğu için e-Devlet kapısı ve UYAP sistemi üzerinden sorgulama mümkündür.