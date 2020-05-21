YAPI KREDİ

Yapı Kredi hem ramazan ayı boyunca hem de bayramda gerekli tüm ihtiyaçlar için bireysel ihtiyaç kredisi ve Worldcard kampanyalarını başlattı. Yapı Kredi hem ramazan ayı boyunca hem de bayramda gerekli tüm ihtiyaçlar için bireysel ihtiyaç kredisi ve Worldcard kampanyalarını başlattı.Banka açıklamasına göre, 7-23 Haziran'da geçerli olan kampanya ile günde 10 TL ödeyerek 10.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ya da tüm şubelerimizden kolayca kredi başvurusu yapabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0.89'dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor.