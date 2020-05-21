60 yaş ve üstü vatandaşlar büyük dertten kurtuldu! Artık arar aramaz bağlanacak

PAZARLAMAYA SINIR

Yönetmelik, satış ve pazarlama amaçlı aramalara da düzenleme getirdi. Satış ve pazarlama amacıyla pazar günleri çağrı merkezi tarafından arama yapılamayacak, diğer günler için yapılan aramalar ise Türkiye saatiyle 09.00 - 20.00 arasında gerçekleştirilecek. Bankaların çağrı merkezlerinde kullanıcıdan gelen aranmama taleplerini dikkate alacak sistemsel altyapıyı oluşturma yükümlülüğü de yönetmelikte belirtildi.

Çağrı merkezinden hizmet alan tüm kullanıcılara hizmet sonrası puana dayalı geri bildirim yapma seçeneği sunulacak ve buna göre hesaplanan çağrı merkezi hizmet kalitesi aylık ortalama puanı 100 üzerinden en az 70 olacak.

Müşteri temsilcilerinin verdiği hizmetin kalitesi bireysel bazda aylık ölçülecek.