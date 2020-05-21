10 milyar dolarlık hamle





GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, para takası anlaşmasının temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı. Katar'la 2018'de 3 milyar dolar olarak yapılan swap anlaşması geçen sene 5 milyar dolara yükseltilmişti. Bu yeni anlaşma ile Merkez Bankası'nın döviz rezervi de 10 milyar dolar artacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.