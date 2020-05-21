10 milyar dolarlık hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para takası (swap) operasyonunda ilk adımı dün attı. TCMB ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018'de imzalanan swap anlaşması tadil edildi. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar riyalinden 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar riyaline yükseltildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, para takası anlaşmasının temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı. Katar'la 2018'de 3 milyar dolar olarak yapılan swap anlaşması geçen sene 5 milyar dolara yükseltilmişti. Bu yeni anlaşma ile Merkez Bankası'nın döviz rezervi de 10 milyar dolar artacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.
NE İŞE YARAYACAK?
Rezerv kayıplarının önüne geçilecek.
Yerel para ile ticareti ve yatırımları teşvik edecek.
Finansal istikrara katkı sağlayacak.
TL üstündeki baskı azalacak.
Yatırımcı güveni artacak.
DOLAR DÜŞTÜ
Merkez Bankası'nın swap anlaşmasının açıklanmasının hemen ardından dolar 6.79 liradan 6.77 liraya kadar geriledi. Türkiye'nin ticaret ortaklarından kısa vadede bir dizi swap anlaşması sağlamasının beklendiğine dikkat çeken analistler, bu durumda kurun 6.5 liraya kadar geri çekilebileceğini söyledi. Türk Lirası, son 2 haftada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu.
SWAP NEDİR?
İki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isim olarak tanımlanıyor.