Tarihi köşk 100 milyon liraya satışa çıkarıldı

AİLE DAHA KÜÇÜK BİR EVE GEÇMEK İSTİYOR

Şu anda köşk için Türklerin daha çok talebi olduğunu söyleyen Başaran, "Köşk büyük olduğu için içinde yaşayan aile çekip, çevirmekte zorlanıyor. Aile 30 yıldan fazladır 4 çocuğuyla burada yaşıyor. Çocuklar büyümüş, evlenmiş kendi hayatlarını kurmuş. Baba 5 yıl önce vefat etmiş, anne tek başına kalıyor. O yüzden anne daha küçük bir eve geçmek istiyor. Böyle evler kalabalık ailelerin yaşamasına daha uygun" dedi.

1792 yılında doğan ve kalyon neferliğinden yetişen Amiral Osman Paşa, 1825-1830 yılları arasında Mısır Donanması'nda kadırga reisi olarak görev yaptı.

Daha sonra İstanbul'a dönerek Osmanlı Donanması'nın hizmetine girdi.

Kırım Savaşı sırasında gerçekleşen Sinop Baskınında Osmanlı Filosu'nun komutanı olarak görev aldı.