BDDK Nedir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?

BDDK, Türkiye'de faaliyet gösteren 200'ün üzerinde banka, finansal kuruluş ve şirketlerin faaliyetlerini düzenler ve denetler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1990'lı yıllarda bankacılık sektöründeki dalgalanmalar ve denetleme kurumlarının parçalı yapısından kurtarılması için kurulmuş özerk bir kamu kurumudur. Haziran 1999 tarihinde BDDK'nın kurulmasına karar verilmiş, Kurum faaliyetlerine Eylül 2000 tarihinde başlayabilmiştir. Bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi için önemli görev ve yetkilere sahip BDDK, idari ve mali özerkliğe sahiptir. 200'ün üzerinde banka, kurum, kuruluş ve şirket BDDK'nın düzenleme ve denetimine uygun olarak faaliyet gösterebilir.