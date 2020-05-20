Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürürken sosyal yardım konusunda gelişmeler de devam ediyor. Gıda yardımı duyurularına Kızılay da eklendi. Belirlenen zincir marketlerden temin edilecek gıda yardımı paketleri, Kızılay tarafından vatandaşlara ulaştırılacak. Kızılay gıda yardımı nasıl alınır? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
KIZILAY GIDA YARDIMI NASIL ALINIR?
Kızılay "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganına sahip kampanya ile yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşarak gıda yardımı yapmayı planlıyor. Söz konusu sosyal yardım projesi için 207 milyon liralık bütçe planlaması yapıldığı da ayrıca bildirildi.
Kızılay gıda yardımı ile 350 bin aileye destek olacak, diğer iş birlikleriyle ise 60 bin aileye erişilecek. 4 kişilik bir aile için planlanan çalışmayla yaklaşık 1,6 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.
GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar gıda yardımı başvurusuna ilişkin detayları merak ediyor. Kızılay gıda yardımı için bir başvuru kanalı mevcut değil. Söz konusu yardım, Kızılay tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerinin telefonlarına gönderilen SMS kodu aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Gıda yardımı alacak olan vatandaşların cep telefonlarına bir SMS kodu gönderilecek. Vatandaşlar söz konusu SMS kodu ile belirlenen zincir marketlerden ihtiyaçlarını karşılayacak
KIZILAY GIDA YARDIMI KAÇ KİŞİYE VERİLECEK?
"Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla başlattığı kampanya ile Ramazan yardımlarını açıklayan ve yaklaşık 207 Milyon TL'lik bir bütçe planlaması ile 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, bu Ramazan'da da ihtilaç sahiplerini yalnız bırakmamakta kararlı. Kızılay gıda yardımlarıyla 350.000 aileye destek olacak. Diğer işbirlikleriyle de 60 bin aileye ulaşılacak. 4 kişilik bir aile için planlanan bu çalışma ile toplamda yaklaşık 1.6 milyon kişiye ulaşılmış olacak.
KIZILAY YARDIMLARI HAKKINDA BİLGİ
Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, Ramazan boyunca 10 milyon ihtiyaç sahibine 207 milyon lira yardım ulaştıracak.
Türkiye'de ramazan ayında yaklaşık 1 milyon 400 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapacak olan Kızılay, hazırlanan 200 bin hijyen paketi ve 350 bin el dezenfektanıyla da 1 milyon 150 bin kişiye ulaşacak.
Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve AHBAP Derneği ile yapılan iş birliğiyle bağışlanan 60 bin gıda yardımını da 240 bin kişiye ulaştıracak olan Kızılay, hayırseverlerin zekat ve fitrelerini de 215 bin ihtiyaç sahibine 400'er lira nakit desteği ile gerçekleştirecek.
KIZILAY TARİHÇE
Kızılay'ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı "ay" dır. Yalnız Kızılay bayrağında "ay"ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.
Kızılay alameti, Devletler Hukuku'nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için "koruyucu ve belirtici işaret" olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.
Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı'ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen süre içinde, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler,hasta taşıma servisleri,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik'in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.
Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.
Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık,hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.
Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.
Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.