Bugün bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 20 Mayıs banka açılış kapanış saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankaya giderek işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından yeni 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi bankalarda işlemler tamamlanıyor. Pekİ; bugün bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte yanıtı!
GÜNCEL BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...
Türkiye İş Bankası çalışma saatleri: 09:00 – 17:00
Akbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
TEB Çalışma Saatleri: 09:00 – 17:00
Yapı Kredi Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
QNB Finansbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
DenizBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
Garanti BBVA Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
HalkBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
Şekerbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
VakıfBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 09:00 - 17:00
ING: 09:00-12:30/13:30-17:00