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    • 20.05.2020 09:53
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    Bugün kaçta kapanıyor? 20 Mayıs banka açılış kapanış saatleri!

    Bugün kaçta kapanıyor? Banka açılış kapanış saatleri 20 Mayıs günü sorgulanıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından gözler ne çevrildi. 19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle bankalar çalışmaya ara vermişti. Peki, kaçta kapanıyor? İşte, 20 Mayıs banka açılış kapanış saatleri!

    Bugün bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 20 Mayıs banka açılış kapanış saatleri!

    Bugün bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 20 Mayıs banka açılış kapanış saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankaya giderek işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından yeni 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi bankalarda işlemler tamamlanıyor. Pekİ; bugün bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte yanıtı!

    GÜNCEL BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

    Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...

    Türkiye İş Bankası çalışma saatleri: 09:00 – 17:00

    Akbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00

    TEB Çalışma Saatleri: 09:00 – 17:00

    Yapı Kredi Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00

    QNB Finansbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00

    DenizBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00

    Garanti BBVA Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00

    HalkBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00

    Şekerbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00

    VakıfBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00

    Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 09:00 - 17:00

    ING: 09:00-12:30/13:30-17:00
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