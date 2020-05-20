Bugün bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 20 Mayıs banka açılış kapanış saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankaya giderek işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından yeni 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi bankalarda işlemler tamamlanıyor. Pekİ; bugün bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte yanıtı!

GÜNCEL BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...

Türkiye İş Bankası çalışma saatleri: 09:00 – 17:00

Akbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00