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    • Ekonomi
    • 20.05.2020 10:37
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    • 20.05.2020 10:37
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    Bir darbesi de dev şirkete! 9 bin lişiyi işten çıkaracağını açıkladı!

    Uçaklar için motor üretimi yapan dev firma , 9.000 kişiyi işten çıkaracağını ve pandemisinden iyileşmesinin "birkaç yıl" alacağını söyledi.

    Dev şirket 9 bin işçi çıkaracak!

    Uçaklar için motor üreten firma, işgücünün yaklaşık beşte birinin azaltılmasının esas olarak sivil havacılık bölümünü etkileyeceğini söyledi.

    Warren East, "Bu bizim yarattığımız bir kriz değil. Ancak karşılaştığımız ve uğraşmamız gereken kriz" dedi.

    BCC'nin haberine göre işten çıkarmaların büyük çoğunluğunun 'de olması bekleniyor. , dünya çapında 52.000 kişiyi istihdam ediyor.

    Hava yolculuğu, coronavirüs dünyaya yayılmaya başladığından ve birçok havayolunun iş kesintileri açıkladığından beri sanal bir duruşa zemin hazırladı.

    Şirket, iş kayıplarının yanı sıra, tesisleri ve mülkleri gibi alanlarda maliyetleri düşüreceğini söyledi. Toplam 1,3 milyar sterlin maliyet tasarrufu yapmayı bekliyor.

    Haberler Ekonomi Bir koronavirüs darbesi de dev şirkete! Rolls-Royce 9 bin lişiyi işten çıkaracağını açıkladı!
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