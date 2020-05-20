Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Fiyatlarda yeni değişiklik! 20 ve 12 kuruş...

Akaryakıt fiyatlarında özellikle son iki aya baktığımızda çeşitli değişimler yaşanıyor. Son olarak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam yapıldığı duyuruldu. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 5,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,83 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 6,01 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,57 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,58 liraya yükselecek.