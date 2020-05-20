Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Fiyatlarda yeni değişiklik! 20 ve 12 kuruş...

Akaryakıt fiyatlarında özellikle son iki aya baktığımızda çeşitli değişimler yaşanıyor. Son olarak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam yapıldığı duyuruldu. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 5,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,83 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 6,01 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,57 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,58 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ardından, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin de ABD'de hampetrol stoklarındaki azalmanın sürdüğünü göstermesi, petrol fiyatlarındaki yakselmeyi destekliyor.
API verilerine göre, 15 Mayıs'ta sona eren haftada 4.8 milyon varil azaldı. Aynı dönemde Cushing ve Oklahoma'daki hampetrol stoklarındaki azalma ise 5.0 milyon varili buldu. API verilerine göre bu dönemde toplam benzin stokları 651,000 bin varil ve damıtılmış petrol stokları ise 5.1 milyon varil arttı.
EIA'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre de, ülkenin hampetrol stokları bir önceki haftada 0.7 milyon varil azaldı. EIA yaptığı açıklamada, petrol stoklarının bir haftada 0.7 milyon varil azalmasını, "yatırımcılar stoklarda artış beklerken yaşanan düşüş sürpriz oldu" diye değerlendirdi.
Covid-19 pandemisinin, küresel düzeyde birçok ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin bir süre daha süreceğine ilişkin öngörülerle, güvenli liman altının fiyatları da geçen hafta yükseldiği sekiz yılın zirvesine yakın hareket ederken, iç piyasada ise doların lira karşısında sert düşüşünün etkisiyle geriledi.
Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,762 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.
Gelişmelerle, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.61 artışla 36.46 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.31 artışla 33.48 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.77 artışla 17.48 dolar,
- altın, yüzde 0.18 artışla 1,747.69 dolar,
- bakır, yüzde 0.14 artışla 5,353.00 dolar,
- platin, yüzde 2.05 artışla 853.53 dolar,
- paladyum yüzde 3.41 artışla 2,096.25 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 382 liraya, çeyrek altın 629 liraya, Cumhuriyet altını da 2,506 liraya yükseldi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 34,80 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 34,80 dolardan işlem görüyor.
Dün 35,76 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 34,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 34,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 32 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle gerileyen petrol talebinin yeniden artması ve üretici ülkelerin petrol kısıntı kararlarının etkilerini göstermesi sebebiyle yükseliş gösteriyor.
Uzmanlar, dünya genelinde aşamalı başlayan karantina tedbirlerinin gevşetilmesiyle ekonomilerin hız kazanacağı beklentilerinin petrolün fiyatlarına artış olarak yansıyacağını belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 35,54 ile 37,10 dolar aralığının direnç, 33,98 ile 32,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.