Bunun da ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Demir, Türkiye'de 2000'li yıllarda yıllık 6 milyon ton günlük çiğ süt üretimi olduğunu, bugünse üretimin 23 milyon tona yükseldiğini ve artmaya devam ettiğini kaydetti.