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    • Ekonomi
    • 19.05.2020 14:22
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    • 19.05.2020 14:22
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    'den flaş hamlesi! "100 milyar avroluk ücret destek programına" onay

    Konseyi, üye ülke temsilcilerinin salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı destekleme programına onay verdiğini açıkladı. Buna göre AB Komisyonu sermaye piyasalarından uygun koşullu 100 milyar avroluk kaynak toplayacak.

    100 milyar avroluk ücret destek programına onay

    Avrupa Birliği () üyesi ülkeler, yeni tip (Kovid-19) nedeniyle ı korumak için 100 milyar avroluk ücret destek programının devreye alınmasına onay verdi.

    AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam destekleme programına onay verdiğini açıkladı.

    Buna göre,üye ülkeler ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk teminat verecek.

    Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından uygun koşullu 100 milyar avroluk kaynak toplayacak.

    Bu fonla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa li çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun şartlarda kredi sağlayacak.

    Program, 31 Aralık 2022 tarihine kadar faaliyet gösterecek.

    Salgının ekonomik etkilerinin devam etmesi halinde ise program uzatılabilecek.

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