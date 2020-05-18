Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.05.2020 13:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2020 13:13
    ABONE OL

    binlerce evi uygun fiyatlarla satışa başladı! İşte TOKİ'den ucuz ler

    Ev almak isteyenler dikkat! Türkiye’nin farklı illerinde inşa edilmiş alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları satışa sundu. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler ’ye başvurabiliyor.



    Ev almak isteyenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor. Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:

    Kırıkkale

    610 daire

    Bolu

    43 daire

    Kırşehir

    3 daire

    Kütahya

    10 daire

    Çankırı

    73 daire

    Malatya

    7 daire

    Niğde

    5 daire

    Bitlis

    1 daire

    Hatay

    70 daire

    Kars

    9 daire

    Samsun

    147 daire

    Sinop

    4 daire

    Ankara

    629 daire

    Şanlıurfa

    12 daire

    Balıkesir

    3 daire

    Antalya

    208 daire

    Yozgat

    4 daire
    Haberler Ekonomi TOKİ binlerce evi uygun fiyatlarla satışa başladı! İşte TOKİ'den ucuz satılık daireler
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri