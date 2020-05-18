Son 2 yılda yüzde 44 oranında artan otomobil fiyatları araç sahibi olmayı zorlaştırdı. Pandemi nedeniyle duran üretimler arz sıkıntısını doğururken, yüksek kur artışıyla birlikte sıfır araç almak neredeyse imkansız hale geldi. Buna karşılık düşük bütçeyle araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise 2.el araca yönelerek fiyatları yükseltti. Araç almanın gitgide zorlaştığını ifade eden otomotiv piyasası yetkilileri ise önümüzdeki dönem araç fiyatlarının daha da artacağını ifade etti.

MARTTA FİYATLAR ZİRVE YAPTI

Ekonomik nedenlerden dolayı Türkiye'de araç sahibi olmanın güçleştiğini ve gücümüzün ancak 2. el araca yettiğini söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Faiz oranları düştükçe ikinci el araçta hem fiyat yükseliyor hem de hacim artıyor. 2018'den bu yan kur yaklaşık yüzde 54 yükseldi. Sıfır ve ikinci el araç fiyatları da bu etkiyle birlikte yüzde 44 artmış oldu. Salgın etkisini yitirirse ikinci bir dalga ile karşılaşmazsak fiyatlar yüzde 7 daha yükselebilir. Martın ortasıyla birlikte fiyatlar zirve yaparken, mayıs başına kadar hızlı bir düşüş sürecine girdi. Fakat mayıs ayıyla birlikte pandemi başındaki oranlara geri geldik. İyileşme devam ederse sıfır araç pazarı 550 bine yaklaşır. İkinci el ise 8 milyona ulaşır. Şu an araç almak için en doğru zaman diyebiliriz" dedi.

10 YAŞ ÜSTÜ TALEP GÖRÜYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Nisanda online 2. el pazarda 127 bin 252 adet satış yapıldığını ifade eden Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş ise, "Panik satışlar sebebiyle fiyatlarda yüzde 5-6 oranında düşüş söz konusu. Bu yüzden araç almak isteyen vatandaşlarımız için bugünler fırsat. Haziran sonu itibariyle fiyatlar yüzde 7-8 tekrar yükselecek" dedi. Karakaş, daha uygun fiyat etiketine sahip 5-10 yaş arası otoya ilginin her geçen gün arttığını belirterek şöyle devam etti: "2010-2015 model arası B ve C segmenti araçlara ilgi artarak devam ediyor. Yedek parça, servis ve MTV gibi konularda taşıdıkları avantajlarla yürütme maliyeti daha düşük olan bu araçların yanı sıra 2010 model altı araç pazarı da orta vadede büyümeye açık."

Sıfır araçta ciddi arz sorunu olduğuna değinen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da, "Şu anda, 2. el araç fiyatları yaşanan talep patlamasından dolayı yükselmeye devam ediyor. Markalar, mayıs ayı itibariyle yeniden üretime döndü ama bu dönüş az kapasite ve az üretimle gerçekleşiyor. Yani önümüzdeki mayıs, haziran ve temmuz döneminde de ikinci ele olan talep devam edecektir. Diğer yandan, kurdaki artışın araç fiyatlarına yansıması nedeniyle sıfır kilometre fiyatlarının bugünden yüzde 7-8 oranında daha yukarıda olacağını öngörmekteyiz. Sonuç olarak, ikinci elde yükselen fiyatların geri gelmeyeceğini, aksine belirli bir ölçüde artmaya devam edeceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

TOPLU TAŞIMADAN KAÇIŞ İKİNCİ REKOR GETİREBİLİR

Salgın nedeniyle toplu taşımadan kaçarak özel araç tercih edenlerin sayısı artıyor. Sıfır araç pazarındaki stok sorunu ve yüksek fiyatlar ise tüketiciyi ikinci ele yöneltiyor. Sektör, iyi senaryoda 8 milyon adetlik yeni rekor öngörüyor.