Tiryakiler tütün ürünlerine getirilen vergi oranının artırılmasıyla güncel fiyat listesi hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Sigara fiyatlarına ilişkin geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ardından güncel gelişmeler merak ediliyor. Geçen hafta tütün ürünlerine dair önemli bir gelişme yaşandı ve alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tütün ürünlerine getirilen vergi oranının artırılmasıyla "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

HANGİ MARKA SİGARALARA ZAM YAPILDI?

Hangi marka sigaralara zam yapıldı sorusu henüz yanıt bulmadı. Henüz fiyat artışı sigara fiyatlarına yansımadı. Bu kapsamda hangi marka sigaralara zam geldiğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Sigara üreticisi firmalardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.